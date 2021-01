Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Yves Le Drian, considerou hoje que as detenções de sábado na Rússia, durante manifestações ao apoio a Alexei Navalny, são um "desvio autoritário" e um ataque "insuportável" ao Estado de direito.

"Considero esta deriva autoritária muito perturbadora [...] que o enfraquecimento do Estado de direito por estas detenções coletivas e preventivas é insuportável", afirmou no programa "Questions Politiques", na rádio France Internacional, no grupo France Télévisions e no diário Le Monde.

A polícia russa deteve mais de 3.400 pessoas nos protestos de sábado em mais de 80 cidades exigindo a libertação do opositor Alexei Navalny, segundo o OVD-Info, um grupo não governamental que contabiliza detenções por motivos políticos.