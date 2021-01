Presidenciais

O presidente do PSD defendeu que "não é por haver eleições hoje que se vai multiplicar o vírus" e, apesar de ter defendido o adiamento das presidenciais, ao verificar a organização do processo, pediu às pessoas para votar.

Após 15 minutos de espera, Rui Rio votou cerca das 11:45 na Escola Bom Sucesso, no Porto, com elogios à forma como o processo eleitoral foi aqui organizado e deixando um apelo para que as pessoas venham votar.

"Estou convencido que, da forma como estamos a votar, não é por haver eleições hoje que se vai multiplicar o vírus e estou à vontade porque eu fui um dos que achava que se deveria adiar as eleições. Estou a dizer isto com essa autoridade moral", afirmou.