Presidenciais

(CORREÇÃO DO 1.º PARÁGRAFO) Lisboa, 24 jan 2021 (Lusa) - A afluência às urnas para a eleição do próximo Presidente da República situava-se, até às 12:00 de hoje, nos 17,07%, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. (CORRIGE FONTE DOS DADOS, QUE É A SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA, E NÃO A COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES)

Nas últimas eleições presidenciais, em 24 de janeiro de 2016, e à mesma hora, a afluência às urnas foi de 15,82%.

Nas presidenciais de 2016, a taxa de abstenção atingiu os 51,3%.