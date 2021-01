Actualidade

O Paços de Ferreira venceu hoje na visita ao Marítimo por 3-0, em jogo da 15.ª jornada da I Liga de futebol, e somou a quarta vitória consecutiva na prova, subindo provisoriamente ao quarto lugar do campeonato.

A jogar fora, a equipa do Paços de Ferreira adiantou-se no marcador aos 29 minutos, por intermédio de Bruno Costa, com o brasileiro Luiz Carlos, aos 48, a aproveitar um erro do guarda-redes Amir para ampliar a vantagem, antes de o sul-africano Luther Singh fazer o terceiro, aos 85.

Com esta vitória, o Paços de Ferreira, que não perde há seis jogos no campeonato (quatro vitórias e dois empates), subiu provisoriamente ao quarto lugar, com 28 pontos, mais um que o Sporting de Braga, que tem menos um jogo, enquanto o Marítimo voltou às derrotas e está em oitavo, com 17.