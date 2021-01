Presidenciais

A população da União de Freguesias de Belazaima do Chão, Agadão e Castanheira do Vouga, em Águeda, boicotou hoje o início das eleições presidenciais para contestar a falta de médico, mas tudo decorre agora com normalidade, disse à Lusa o presidente.

Esta manhã, os populares colocaram pedras de grandes dimensões, barreiras em ferro e cartazes onde se lê "Protesto. Não Vote!" à porta das entradas das mesas de voto para protestar contra a falta de médico de família há um ano, afirmou Vasco Oliveira.

Contudo, a normalidade foi reposta antes das 11:00, altura em que abriram as urnas nesta freguesia do distrito de Aveiro, sublinhou.