Covid-19

Os Estados Unidos ultrapassaram hoje a barreira dos 25 milhões de pessoas infetadas com o vírus da covid-19 e chegaram aos 417.538 mortos, continuando a ser o país mais afetado pela pandemia a nível global.

De acordo com a Efe, que cita os números da Universidade Johns Hopkins, os Estados Unidos registaram até hoje 25.003.695 casos confirmados de covid-19 pelas 16:00 de Lisboa, o que representa 25,2% do total mundial.

No que diz respeito ao número de mortos, os Estados Unidos registam praticamente o dobro dos óbitos no Brasil, que com 216.445 mortes ocupa o segundo lugar das estatísticas.