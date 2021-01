Presidenciais

A candidata presidencial apoiada pelo BE, Marisa Matias, assumiu hoje que o seu resultado nas eleições "estão longe do objetivo" traçado, considerando "muito preocupante" que muitos eleitores de direita tenham votado num "candidato de extrema-direita".

Marisa Matias assumiu hoje a derrota nas eleições presidenciais, em declarações aos jornalistas, adiantando que já enviou "a Marcelo Rebelo de Sousa as felicitações pela sua vitória" e falou também com Ana Gomes para lhe dizer como gosta "de ver a sua frontalidade e solidariedade acima das aldrabices e do ódio de André Ventura".

"Os resultados eleitorais estão à vista, não são os que esperávamos, não são o que esperei e estão longe do objetivo que traçámos", admitiu.