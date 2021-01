Actualidade

O Vitória de Guimarães somou hoje o quinto triunfo em sete jogos fora, mantendo a invencibilidade em reduto alheio, ao vencer em Famalicão por 1-0, na 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Um golo de André Almeida, aos 12 minutos, selou o triunfo dos vimaranenses, que nas últimas sete jornadas apenas perderam um jogo, face ao FC Porto (2-3 em casa).

Na classificação, o Vitória de Guimarães passou a somar 26 pontos, colocando-se a um do Sporting de Braga, que só joga na terça-feira, e 28 do Paços de Ferreira, enquanto o Famalicão manteve-se com 14, no 13.º posto.