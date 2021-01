Presidenciais

A candidata presidencial apoiada pelo BE, Marisa Matias, defendeu hoje que é ao PS que se deve perguntar porque "é que a esquerda não somou mais nesta eleição" para a Presidência da República.

No discurso no qual assumiu o mau resultado eleitoral com "tendências mais ou menos definidas", Marisa Matias foi questionada sobre se, perante o que aconteceu nestas eleições, não teria sido mais benéfico desistir em favor da candidatura de Ana Gomes.

"As candidaturas à esquerda somaram. Creio que se alguma das candidaturas da esquerda, que existiram, tivesse desaparecido, a esquerda tinha somado menos. Agora também lhe digo se a pergunta é sobre porque é que a esquerda não somou mais nesta eleição, essa pergunta terá que a dirigir ao PS e não a mim", criticou.