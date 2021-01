Presidenciais

Marcelo Rebelo de Sousa, candidato presidencial hoje reeleito para o cargo, lidera a votação em todos os concelhos do país, com 11 concelhos por apurar, de acordo com dados oficiais.

Numa altura em que, de acordo com dados oficiais carregados no portal EyeData, disponível em www.lusa.pt, estão apurados 297 concelhos e restam 11 por fechar, Marcelo Rebelo de Sousa lidera em todos os concelhos, algo que a manter-se será a primeira vez em que um candidato presidencial consegue tal feito.

Marcelo Rebelo de Sousa, candidato apoiado pelo PSD e pelo CDS-PP, pode assim superar o registo de Mário Soares em 1991, ano em que o na altura recandidato a Presidente da República apenas não conseguiu vencer em nove concelhos, perdendo para Carlos Carvalhas.