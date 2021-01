Presidenciais

O secretário-geral do PCP advertiu hoje que a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa coloca a possibilidade de um segundo mandato presidencial "ainda mais explícito" à direita, elogiando a campanha do comunista João Ferreira.

"O resultado [de Marcelo Rebelo de Sousa] coloca a possibilidade real de, para lá da palavras, o agora reeleito Presidente da República exercer um segundo mandado com um alinhamento agora ainda mais explícito com os objetivos e interesses e agenda de direita, que nunca deixou de estar presente em importantes decisões adotadas no desempenho das suas funções", considerou o secretário-geral do PCP, que apoiou o candidato presidencial João Ferreira.

Para o líder comunista, a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa "à primeira volta, traduz o resultado expectável de uma elaborada promoção deste candidato que, para além da vantagem ímpar decorrente do exercício das funções presidenciais, beneficiou da fabricação de um unanimismo ensaiado, suportado num posicionamento promovido e propagandeado metódica e continuadamente".