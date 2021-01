Presidenciais

A candidata presidencial Ana Gomes acusou hoje o PS de ter desertado destas eleições e apontou o secretário-geral, António Costa, como o "principal responsável" por essa deserção.

"Lamento profundamente a não comparência a estas eleições por parte do meu partido, o PS, que assim contribuiu para a dar vitória ao candidato da direita democrática. Foi uma deserção que critiquei e pela qual decidi apresentar esta candidatura", afirmou a militante do PS e antiga eurodeputada socialista, na sua declaração no final da noite eleitoral.

Na fase de perguntas, e questionada se responsabilizava o secretário-geral do PS por essa deserção, respondeu: "António Costa, obviamente, foi o principal responsável por essa deserção".