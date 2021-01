Presidenciais

O presidente do PSD, Rui Rio, felicitou hoje Marcelo Rebelo de Sousa pela reeleição como Presidente da República e pediu-lhe que, neste segundo mandato, seja "mais exigente com o Governo" de António Costa.

"Parabéns ao professor Marcelo Rebelo de Sousa vencedor destas eleições, apoiado pelo PSD, diria que antes até da primeira hora porque quando o Conselho Nacional lhe declarou apoio ainda ele não tinha dito formalmente que era candidato", afirmou o social-democrata em reação aos resultados eleitorais.

Na sede do PSD, no Porto, Rui Rio confessou que gostaria que Marcelo Rebelo de Sousa, agora reeleito, fosse um "bocadinho mais exigente com o Governo" para que este possa fazer melhor.