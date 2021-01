Presidenciais

(NOVO TÍTULO) Redação, 25 jan 2021 (Lusa) - Marcelo Rebelo de Sousa, que venceu nos 308 concelhos, conseguiu as votações mais altas nas ilhas da Madeira e Açores, com o máximo de 79% dos votos na Calheta, Madeira, e o pior no Alentejo, com 39% em Moura.

Marcelo Rebelo de Sousa, obteve a votação mais alta na Calheta e em Santana (ambos municípios da Madeira) com 79% dos votos e obteve 78% na Calheta e no Nordeste (concelhos dos Açores) e 77% na Ponta do Sol (Madeira), segundo cálculos do portal de estatística Eyedata, disponível em www.lusa.pt.

Se os melhores resultados de Marcelo são nas ilhas, já os piores são quase todos no Alentejo.