Presidenciais

O Presidente da República reeleito, Marcelo Rebelo de Sousa, traçou no domingo o 50.º aniversário do 25 de Abril, em 2024, como meta temporal para a reconstrução do país, apontando como prioridade urgente o combate à covid-19.

No seu discurso de vitória, no átrio da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que os portugueses "querem, ao fim e ao cabo, sair deste quase ano de vida congelada, adiada, dilacerada, para um horizonte de esperança, de projeto e de sonho".

"Dentro de três anos estaremos no meio século do 25 de Abril, e é inconcebível que se não possa dizer então que somos, não só muito mais livres, mas também muito mais desenvolvidos, muito mais iguais, muito mais justos, muito mais solidários do que éramos no início da caminhada, e tanto como nos prometemos nesse início", defendeu.