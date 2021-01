Covid-19

O Presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, de 67 anos, anunciou no domingo que está infetado com covid-19 e que se encontra a fazer "tratamento médico".

"Lamento informá-los que estou contagiado com covid-19. Os sintomas são leves, mas estou a fazer tratamento médico. Como sempre, estou otimista. Vamos todos seguir em frente", informou o chefe de Estado na conta oficial da rede social Facebook.

López Obrador explicou que, durante os próximos dias, a secretária de Governação, Olga Sánchez Cordero, vai substituí-lo nas conferências de imprensa matutinas diárias.