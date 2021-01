Presidenciais

O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal Tiago Mayan registou melhores resultados no litoral do país, em concelhos com maior densidade populacional e mais escolarizados, segundo o portal de dados estatísticos EyeData, disponível em www.lusa.pt.

Neste portal, os resultados eleitorais de cada candidato são divididos em três, permitindo ver qual o terço dos concelhos em que obtiveram os melhores resultados, os piores resultados e o resultado médio, sendo possível cruzar esses dados com um vasto conjunto de variáveis económicas e sociais.

Segundo o EyeData, o tercil de concelhos onde Tiago Mayan Gonçalves obteve melhores resultados nas presidenciais situa-se, na sua maioria, no litoral do país, havendo quase o triplo da densidade populacional nesses municípios, em comparação com a média nacional.