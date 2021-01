Covid-19

Os Estados Unidos registaram 1.760 mortes causadas pela covid-19 e 131.195 casos nas últimas 24 horas, indicou a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

De acordo com o balanço realizado às 20:00 de domingo (01:00 de hoje em Lisboa), o país contabilizou 25.113.810 casos e 419.097 óbitos desde o início da pandemia.

No domingo, os Estados Unidos ultrapassaram os 25 milhões de casos, o que equivale a 25,2% do total mundial, e a 7,6% dos 328 milhões de habitantes do país, que lidera as estatísticas mundiais da doença.