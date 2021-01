Actualidade

Timor-Leste tem atualmente a maior oportunidade de sempre, com mais recursos humanos e financeiros, para combater a violência contra mulheres e crianças, disse o coordenador residente da ONU no país.

Roy Trivedy disse à Lusa que o atual envolvimento de parceiros internacionais, da sociedade civil timorense e do Governo pode e deve ser maximizado para conseguir efeitos práticos no combate ao problema que afeta uma fatia significativa das mulheres no país.

"Temos o maior número de recursos humanos e de recursos financeiros, e possivelmente de compromisso político, para combater a violência contra mulheres e crianças. É uma grande oportunidade, que pode ser limitada aos próximos quatro ou cinco anos e que deve ser maximizada", salientou.