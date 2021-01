Covid-19

Timor-Leste deverá receber as primeiras vacinas contra a covid-19 no início do segundo trimestre do ano, tendo que avançar com os preparativos logísticos da vacinação, disse hoje o responsável da ONU no país.

O coordenador residente da ONU em Timor-Leste, Roy Trivedy, disse à Lusa que o primeiro lote corresponde a cerca de 3% do programa total de vacinação, sendo dirigido essencialmente a funcionários da primeira linha e pessoas mais vulneráveis.

Este lote e um segundo, até 20% do total das necessidades do país e que só chegará mais tarde, serão garantidos através do Covax, fundo multilateral que visa financiar até 20% da vacinação dos países elegíveis.