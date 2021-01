Actualidade

O congresso do Partido Comunista do Vietname começou hoje para renovar a liderança e definir orientações para os próximos cinco anos, num cenário de crescente repressão da oposição e tensões com Estados Unidos e China.

Reunidos até 02 de fevereiro sob os grandes retratos de Ho Chi Minh, Marx e Lenine, 1.600 delegados vão escolher o secretário-geral do Partido Comunista do Vietname (PCV), o Presidente, o primeiro-ministro e o presidente da Assembleia Nacional, os quatro pilares do regime comunista.

Em princípio, tudo estará já decidido, mas num país onde os meios de comunicação social são inteiramente controlados pelo PCV, no poder desde o fim da Guerra do Vietname em 1975, o público em geral não tem acesso às negociações.