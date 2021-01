Actualidade

Tropas indianas e chinesas confrontaram-se na semana passada na disputada fronteira dos Himalaias, num novo incidente que resultou em feridos para os dois lados, informaram hoje fontes militares indianas e os 'media' locais.

O confronto ocorreu em Naku La, no nordeste do estado de Sikkim, indicaram fontes militares à agência de notícias France-Presse (AFP), enquanto os meios de comunicação social nacionais, citando oficiais militares indianas, noticiaram baixas em ambas as forças, sem fornecerem pormenores.

Uma patrulha chinesa tentou atravessar o território indiano, de acordo com as fonte militares. Naku La liga o Sikkim à região tibetana da China.