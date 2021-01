Covid-19

As autoridades sanitárias alemãs comunicaram hoje 6.729 novos contágios por covid-19 nas últimas 24 horas e 217 óbitos provocados pela doença, de acordo com os dados do Instituto Robert Koch (RKI).

Geralmente, no início de cada semana, os números são mais baixos porque, entre outros motivos, são realizados menos testes médicos no fim de semana.

Na segunda-feira passada tinham sido registados 7.141 contágios e 214 mortes por SARS CoV-2, sendo a essa data os valores mais baixos das últimas semanas.