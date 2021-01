Actualidade

Depois de ter ouvido várias vezes que alguns lugares não são para "certos corpos", a artista transgénero Odete venceu a primeira edição do concurso RExFORM - Projeto Internacional de Performance, uma conquista sentida como "um feito", na história das artes portuguesas.

Desta vez não foi o preconceito que impediu a apresentação do projeto vencedor, a 'performance' "On Revelations and Muddy Becomings", no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), que tinha estreia marcada para 15 janeiro. Foi a necessidade de um confinamento para combater a expansão da pandemia, que obrigou a cultura a encerrar a partir desse mesmo dia.

"Ganhar o prémio é importante, sobretudo pelo peso que tem uma instituição como o MAAT, e quando se tem 25 anos acabados de fazer", disse, entrevistada pela agência Lusa.