Actualidade

Após sobreviver ao choque severo do ciclone Idai em 2019 e à tempestade Chalane em dezembro, Judite Marcelo voltou a passar por momentos de angústia com o ciclone Eloise para se salvar das inundações da sua aldeia em Nhansatua, no centro de Moçambique.

Ela e as filhas sobreviveram, mas tal como tinha acontecido com o Idai, perderam tudo outra vez: vão ter de recomeçar do zero.

A camponesa de 32 anos sobreviveu desta vez agarrada a ramos de árvores, por cima de um ninho de térmitas, que costumam ser altos, no quintal da sua casa precária.