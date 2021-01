Actualidade

O Supremo Tribunal do Uganda ordenou hoje a retirada imediata das forças armadas, que bloqueiam o líder da oposição Bobi Wine em sua própria casa desde as eleições presidenciais a legislativas no país, em 14 janeiro último.

"O confinamento indefinido do queixoso (Robert Kyagulanyi Ssentamu, conhecido no país pelo nome artístico, Bobi Wine) é ilegal e, como resultado, está a violar a sua liberdade pessoal", decidiu o juiz Michael Elubu.

A decisão do Supremo é "uma demonstração clara de que a nossa reivindicação era verdadeira: Wine estava a ser retido contra a sua vontade", disse à agência Efe o porta-voz político do político, Joel Senyonyi, saudando uma sentença que resulta de uma queixa formal contra o Estado ugandês interposta pelos advogados de Wine na semana passada.