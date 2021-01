Actualidade

O Banco de Portugal (BdP) anunciou hoje ter instaurado 46 processos de contraordenação no quarto trimestre de 2020 e decidido 31, tendo aplicado coimas no valor de 897 mil euros.

Segundo a "Síntese da atividade sancionatória do Banco de Portugal" relativa ao último trimestre do ano passado, dos 31 processos decididos, nove respeitam a infrações de natureza comportamental, nove a infrações às regras em matéria de recirculação de numerário e outros tantos são relativos a infrações de natureza prudencial.

Três outras infrações estão relacionadas com atividade financeira ilícita e uma outra é relativa ao não cumprimento de deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.