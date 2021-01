Actualidade

O técnico Jorge Jesus chamou 20 jogadores para o embate de hoje do Benfica com o Nacional da Madeira, da 15.ª jornada da I Liga de futebol, numa lista com muitas ausências devido à covid-19.

O clube lisboeta tem 10 jogadores infetados com o novo coronavírus, incluindo os guarda-redes Odisseas Vlachodimos e Helton Leite, o que levou Jesus a ter de chamar o belga Mile Svilar e Fábio Duarte, habitualmente utilizados na equipa B.

Waldschmidt, Gilberto, Grimaldo, Vertonghen, Diogo Gonçalves, Nuno Tavares, Otamendi e Everton são os restantes jogadores que estão indisponíveis por causa da covid-19, enquanto André Almeida continua a recuperar de grave lesão.