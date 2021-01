Andebol/Mundial

O selecionador nacional de andebol, Paulo Jorge Pereira, traçou hoje um balanço "extremamente positivo" da "ótima" participação de Portugal no Mundial2021, no Cairo, apesar de alguns condicionalismos e da derrota por nove golos com a França.

Paulo Jorge Pereira considerou que a participação lusa no Mundial foi condicionada ao nível da planificação, sem tempo para realizar jogos-treino, e por algumas lesões de atletas, o que é complicado para uma equipa que "tem que jogar sempre nos limites".

"Acabamos por só perder com a Noruega, vice-campeã mundial, e por um (29-28), e com a França, uma das melhores seleções do mundo", referiu Paulo Pereira, algo "triste" com a diferença de nove golos no encontro de domingo com os gauleses (23-32).