Os concursos de obras públicas promovidos em 2020 atingiram os 4.822 milhões de euros, mais 20% face a 2019 e um novo máximo desde 2010, divulgou hoje a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).

"Em 2020, foi promovido um volume total de concursos de empreitadas de obras públicas de 4.822 milhões de euros, mais 20% face a 2019, pelo que o ano termina com um máximo histórico desta série estatística iniciada em 2010", divulgou a associação, em comunicado, citando dados do Portal Base (Contratos Públicos Online).

Os concursos de valor igual ou superior a 25 milhões de euros representaram 30% do total (1.449 milhões de euros), enquanto os concursos com um preço base igual ou inferior a 5 milhões de euros representaram 57% do total (2.765 milhões de euros).