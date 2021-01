Actualidade

O investimento empresarial terá diminuído 16,3% em 2020, uma "redução expressiva" face à anterior previsão de -8,9%, devido à pandemia, prevendo-se que aumente 3,5% este ano, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com os resultados do "Inquérito de Conjuntura ao Investimento" de outubro de 2020, realizado entre 01 de outubro de 2020 e 14 de janeiro de 2021, a revisão em baixa do investimento empresarial no ano passado "atingiu maior expressão entre as grandes empresas", com mais de 250 trabalhadores, que "terão cancelado ou adiado decisões de investimento".

Para 2021, os resultados do inquérito apontam para uma "recuperação parcial do investimento empresarial", perspetivando-se um crescimento de 3,5%, sobretudo centrado nas empresas com mais de 500 trabalhadores (que projetam um aumento de 10,5%) e naquelas com 250 a 499 funcionários, com uma variação prevista de 19,0%.