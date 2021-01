Covid-19

Os hospitais da região Centro estão com uma taxa de ocupação de 96% em enfermaria para doentes infetados com covid-19 e de 88% em cuidados intensivos, informou hoje a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC).

"Nos hospitais da região dispomos de 1.343 camas ativas de enfermaria Covid e 147 de UCI (Unidados Cuidados Intensivos) Covid, com uma taxa de ocupação de, respetivamente, 96% e 88%", refere aquele organismo em comunicado enviado à agência Lusa.

A fonte acrescenta, segundo dados contabilizados às 23:59 de domingo, que abriram mais oito camas em enfermaria e mais três em UCI Covid.