Covid-29

Políticos e líderes locais condenaram hoje os manifestantes que entraram em confronto com a polícia no domingo, em cerca de 10 vilas e cidades dos Países Baixos, na segunda noite do recolher obrigatório devido à covid-19.

"É inaceitável", considerou o primeiro-ministro, Mark Rutte, afirmando que a situação já "não tem nada a ver com protestos", constituindo antes "violência criminosa".

"E é assim que a vamos tratar", garantiu.