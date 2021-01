Presidenciais

O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, saudou hoje a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República em Portugal, considerando-o um "grande amigo" de Cabo Verde e esperando o reforço das relações bilaterais.

Questionado pelos jornalistas sobre a reeleição do Presidente português, no domingo, Ulisses Correia e Silva afirmou que viu essa escolha "com naturalidade", porque "era de longe o candidato mais forte".

"Os portugueses fizeram a sua boa escolha. Para Cabo Verde continua a ser uma boa notícia pelo facto de ser um grande estadista, um grande amigo de Cabo Verde, e iremos continuar a trabalhar juntos", disse ainda.