Covid-19

O Governo dos Açores determinou hoje o encerramento, por dois dias, do bloco do Jardim Infantil e 1.º Ciclo da Escola Básica António José de Ávila, na Horta, Faial, e da Básica e Integrada Mouzinho da Silveira, no Corvo.

"A Secretária Regional da Educação e o Secretário Regional da Saúde e Desporto informam que o bloco do Jardim Infantil e do 1.º Ciclo da Escola Básica António José de Ávila, na Horta, estarão encerrados nos dias 25 e 26 de janeiro, aguardando pelos resultados dos testes à covid-19 a contactos próximos", lê-se num comunicado enviado hoje às redações.

O Governo dos Açores, de coligação PSD/CDS-PP e PPM, adianta na mesma nota que "estará igualmente encerrada a Escola Básica e Integrada Mouzinho da Silveira, na Vila do Corvo, enquanto vigorar a recomendação de confinamento da população pela Autoridade de Saúde Regional, e enquanto se aguardam os resultados laboratoriais de testes à covid-19".