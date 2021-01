Covid-19

A Coreia do Sul pretende alcançar a chamada "imunidade de grupo" contra a covid-19 em novembro, após ter vacinado 70% da sua população até ao terceiro trimestre, de acordo com um plano de ação apresentado hoje pelas autoridades.

O programa divulgado pela Agência de Controlo e Prevenção de Doenças Infecciosas (KDCA) prevê que, antes do final do primeiro trimestre, os profissionais de saúde (de alto risco devido ao seu maior potencial de exposição ao vírus) e os que trabalham em lares de idosos já terão recebido a vacina.

A previsão é de que as primeiras vacinas cheguem ao país em fevereiro e a vacinação comece imediatamente, de acordo com o documento, explicando que no segundo trimestre as vacinas serão aplicadas a todos os maiores de 65 anos e ao restante dos trabalhadores do setor da saúde.