A Grécia assinou hoje um contrato para a aquisição de 18 aviões de combate Rafale à França, reforçando a parceria com Paris face às tensões com a vizinha Turquia, indicaram hoje fontes oficiais grega e francesa.

Segundo a agência noticiosa France-Presse (AFP), o montante da transação ascende a cerca de 2.500 milhões de euros (a agência Associated Press indica, por seu lado, que o valor é de 2.800 milhões de dólares - 2.300 milhões de euros), e prevê que Paris forneça 12 aparelhos retirados do inventário da Força Aérea francesa, e seis outros novos ao construtor Dassault Aviation, bem como apoio logístico e armamento.

Evocando uma "parceria operacional muito densa" com Atenas, a ministra da defesa francesa, Florence Parly, que se deslocou à capital da Grécia para a assinatura do contrato, saudou a importância da venda dos Rafale que, pela primeira vez, foram vendidos a um país da Europa com quem a França pretende recentrar as suas exportações e cooperações.