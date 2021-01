Covid-19

O presidente da farmacêutica britânica AstraZeneca lamentou hoje a falta de colaboração dos governos no combate à pandemia de covid-19, criticando o comportamento egoísta de alguns países.

"Poderia ter sido um momento do género do 4 de julho, ou dia da independência (dos Estados Unidos), mas infelizmente não foi o caso, porque houve uma ligeira postura de 'eu primeiro'", disse o francês Pascal Soriot no Fórum Económico Mundial, em Davos.

As declarações de Soriot foram feitas numa altura em que o seu grupo é questionado na Europa sobre a falta de transparência relativamente aos atrasos nas entregas da sua vacina contra a covid-19.