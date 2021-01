Presidenciais

A SIC foi o canal mais visto no domingo e o seu programa dedicado às presidenciais foi o que cativou mais audiência, segundo a análise da Universal McCann (UM).

"No total do dia de ontem [domingo], foram mais de 3,1 milhões de portugueses que estiveram colados à televisão, batendo as audiências de há cinco anos em mais 35% (mais 822 mil telespetadores), data da primeira eleição do atual Presidente da República", refere a UM, agência de meios do grupo IPG Mediabrands.

"A SIC foi o canal que conseguiu captar a atenção de mais portugueses, tendo liderado o dia com um 'share' de 17,5%, melhorando em mais 4,6 pontos percentuais a sua quota versus as presidenciais de 2016", acrescenta.