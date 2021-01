Covid-19

A Câmara de Viseu abriu hoje as candidaturas para um "subprograma municipal de resiliência cultural à crise pandémica", que disponibilizará 150 mil euros destinados à criação de uma agenda de atividades 'online' e presenciais.

Em declarações aos jornalistas, o presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, disse haver "uma grande preocupação" do município para que o "ecossistema criado no âmbito da cultura não se perca" com as restrições originadas pela covid-19.

"Reagimos com o Cubo Mágico, temos mantido o Viseu Cultura nas suas diferentes fórmulas", mas este subprograma - intitulado "Viseu Cultura+" - foca-se na preocupação de manter vivos e ativos "os pequenos grupos", explicou, exemplificando com os ranchos folclóricos, as bandas filarmónicas e os grupos etnográficos.