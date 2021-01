Covid-19

A analista do Departamento das Nações Unidas para Assuntos Económicos e Sociais (UNDESA) que segue as economias lusófonas disse à Lusa que o crescimento económico deste ano é insuficiente para melhorar as condições de vida no continente.

"Em termos de rendimento per capita [riqueza do país a dividir pelos habitantes], no ano passado registou-se uma contração de 5,8% e para este ano prevemos apenas 1% de crescimento", disse Helena Afonso em entrevista à Lusa, na sequência da divulgação em Nova Iorque do relatório sobre a Situação Económica e Perspetivas Mundiais.

Segundo a responsável pela parte do relatório que aborda a África subsaariana "os números são bastante baixos para garantir uma melhoria significativa das condições de vida, erradicação da pobreza no continente e é necessário que as políticas macroeconómicas e as reformas estruturais tenham um impulso nos próximos anos, durante os quais o continente precisará de bastante apoio externo"