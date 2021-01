Actualidade

O Departamento das Nações Unidas para Assuntos Económicos e Sociais (UNDESA) disse hoje que os países africanos precisam de mais ajuda internacional para evitar uma crise da dívida, que obrigaria a austeridade, agravando as condições económicas atuais.

"Os desafios relacionados com o financiamento externo e os elevados níveis de dívida colocam um enorme risco" às economias africanas, lê-se no relatório divulgado hoje pelas Nações Unidas em Nova Iorque, no qual se alerta que "a elevada dívida pública está a limitar a capacidade de aumentar a despesa nesta encruzilhada crítica".

Os peritos da ONU escrevem que o nível médio de dívida pública face ao PIB em África subiu oito pontos percentuais, em média, no ano passado, e deverá continuar a crescer este ano, com consequências graves para as economias mais endividadas.