O Departamento das Nações Unidas para Assuntos Económicos e Sociais (UNDESA) estimou hoje que todas as economias lusófonas em África vão crescer este ano, prevendo também uma expansão para todas em 2022, à exceção da Guiné Equatorial.

De acordo com o relatório hoje divulgado em Nova Iorque sobre a Situação Económica e Perspetivas Mundiais, depois de um ano marcado pelo crescimento negativo em todos países africanos lusófonos, a recuperação será liderada por São Tomé e Príncipe, que deverá registar uma taxa de crescimento de 4,7% este ano.

O relatório sobre as perspetivas económicas e mundiais chama a atenção para a incerteza que rodeia estas previsões, sujeitas a um grau maior do que o normal devido à possibilidade de terem de ser tomadas novas medidas de confinamento para evitar a propagação da pandemia de covid-19, que teve um efeito muito negativo no continente.