Covid-19

A Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego do Governo dos Açores antecipou hoje nove milhões de euros às empresas relativos à medida Apoio Imediato à Liquidez, que visa a manutenção do emprego e a economia.

De acordo com uma nota do gabinete de imprensa do executivo açoriano, o "Governo Regional dos Açores, através da Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, iniciou hoje o pagamento às empresas do Apoio Imediato à Liquidez, programa recentemente criado pelo executivo açoriano para assegurar a manutenção do emprego e a saúde do tecido económico no valor de nove milhões de euros".

As associações representativas do tecido empresarial dos Açores têm vindo a reivindicar apoio à liquidez das empresas face aos efeitos negativos que a pandemia da covid-19 tem provocado na economia.