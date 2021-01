Covid-19

A União das Instituições Particulares de Solidariedade Social (UIPSS) do Distrito de Coimbra defendeu hoje que os dirigentes destas entidades devem ser também vacinados contra a covid-19, o que aconteceu pontualmente no concelho de Penacova.

A vacinação já realizada em algumas IPSS e em alguns bombeiros voluntários de Penacova abrangeu "as pessoas que frequentam" as instituições, incluindo "alguns dirigentes também", disse à agência Lusa o coordenador do Centro de Saúde local, Francisco Araújo.

Numa IPSS do concelho atingida por um surto de covid-19 "houve várias pessoas que não puderam ser vacinadas", nesta fase, por estarem infetadas pelo novo coronavírus, esclareceu.