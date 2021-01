Covid-19

O Reino Unido registou 592 mortes e 22.195 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, valores inferiores aos da véspera e sinais de um potencial início de achatamento da curva epidémica, revelam dados publicados hoje pelo governo britânico.

No domingo tinham sido registadas 610 mortes e 30.004 novos casos, embora os dados do fim de semana sejam regularmente mais baixos devido ao atraso no processamento administrativo.

Mesmo assim, é possível ver uma tendência de redução do número de casos de contágio entre 19 e 25 de janeiro, quando o número de infetados (236.164) baixou 25% em relação aos sete dias anteriores.