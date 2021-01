Covid-19

A Comissão Europeia considerou hoje "inaceitável" o anúncio da farmacêutica AstraZeneca de que facultará menos doses da vacina covid-19 à União Europeia (UE) do que acordado, e admite avançar com "qualquer ação necessária" para exigir o cumprimento do contrato.

"Na passada sexta-feira, a AstraZeneca anunciou surpreendentemente à Comissão e aos Estados-membros da UE que pretende entregar doses consideravelmente menores, nas próximas semanas, do que acordado e anunciado. Este novo planeamento não é aceitável para a UE", disse hoje a comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides.

Numa curta declaração à imprensa após uma reunião por videoconferência entre o executivo comunitário, a farmacêutica e representantes dos 27 Estados-membros da UE, a responsável notou que ainda persistem "questões e importantes e sérias".