Covid-19

A Organização das Nações Unidas (ONU) prevê que a economia mundial cresça 4,7% em 2021, depois de uma recessão apontada de 4,3% em 2020 devido à pandemia de covid-19, foi hoje divulgado.

Nas previsões económicas hoje divulgadas, a ONU sublinha que a atual crise pôs à vista os problemas do sistema económico mundial e diz que o seu impacto pode fazer-se notar durante anos, sobretudo se não se tomarem as medidas adequadas, de acordo com a agência Efe.

O relatório da ONU apela aos governos a evitar a todo o custo políticas de austeridade e alerta o impacto devastador que a pandemia teve no emprego e no aumento da pobreza e das desigualdades.