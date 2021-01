Actualidade

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros anunciou hoje que a União Europeia (UE) vai desenvolver um "projeto piloto no Golfo da Guiné" com o objetivo de assegurar a coordenação entre as missões navais europeias na região.

"Queria valorizar as conclusões que o Conselho aprovou e nos termos das quais foi estabelecido um projeto piloto no Golfo da Guiné de presenças marítimas europeias", destacou Augusto Santos Silva, em conferência de imprensa, após uma reunião com os seus homólogos europeus.

Referindo que o projeto "é uma decisão na qual a presidência portuguesa [do Conselho da UE] se tem empenhado bastante", Santos Silva frisou que este servirá para garantir a coordenação das missões navais que "vários Estados-membros, entre os quais Portugal", têm assegurado na região.