Actualidade

O condutor que fugiu à PSP do Porto numa operação Stop realizada no sábado, vindo a despistar-se, fica em prisão domiciliária com vigilância eletrónica, decretou hoje um juiz de instrução criminal.

Em causa está a prática de crimes como condução perigosa, condução sem carta, resistência e coação sobre funcionário.

Durante uma ação de fiscalização no âmbito do estado de emergência decretado devido à pandemia de covid-19, o condutor do automóvel, de 37 anos, desrespeitou a ordem de paragem, investiu contra os polícias e fugiu, despistando-se depois na ponte do Freixo, ao embater contra os railes de segurança, segundo a polícia.